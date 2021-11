Tesla Aktie: Ein wahrer Champion!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Für die Aktie Tesla stehen per 12.11.2021, 03:47 Uhr 1067.95 USD an der Heimatbörse NASDAQ GS zu Buche. Tesla zählt zum Segment "Automobilhersteller".

Wie Tesla derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Tesla beträgt das aktuelle KGV 374,32. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Automobile" haben im Durchschnitt ein KGV von 38,42. Tesla ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute überbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Sell"-Einschätzung.

2. Analysteneinschätzung: Tesla erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 30 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 13 "Buy"-, 8 "Hold"- und 9 "Sell"-Meinungen zusammen. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 7 Buy, 6 Hold, 2 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Hold" zu bewerten. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (771,5 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -27,76 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 1067,95 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Sell"-Empfehlung dar. Tesla erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Tesla derzeit ein "Buy". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 728,96 USD, womit der Kurs der Aktie (1067,95 USD) um +46,5 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Buy". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 871,58 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +22,53 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Buy"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Buy".