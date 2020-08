Tesla: Aktie über 2.000 Dollar – Anleger in Feierlaune!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Here we go: Tesla-Aktien (WKN: A1CX3T) schlossen am Donnerstag zum ersten Mal in der jungen Firmengeschichte des kalifornischen E-Autobauers über 2.000 USD. Damit fährt Tesla allen davon.

Elon Musk dürfte ein bisschen stolz sein. Während Tesla dank seiner disruptiven Gadgets die Technologieführerschaft in der Autobranche auf Sicht von Dekaden nicht zu nehmen sein wird, fangen europäische Automotive-OEMs mit Auf-Zeit-Lösungen wie Hybrid-Vehikeln erst an und finanzieren mehr oder weniger ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.