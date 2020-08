Tesla Aktie: „Zu teuer“!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Während im laufenden Jahr die Sorgenfalten in vielen Chefetagen immer tiefer werden, kann man sich jeder das Dauergrinsen des Tesla-CEOs Elon Musk lebhaft vorstellen. 315 Prozent (!) kletterte die Aktie des E-Fahrzeugbauers seit Anfang Januar nach oben. Allein in den vergangenen fünf Tagen erzielte das Tesla-Papier einen Anstieg von 20 Prozent. Zwischenzeitlich überschritt der Titel an der Frankfurter Börse die 1.600 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



