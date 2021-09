Tesla Aktie: Ein technischer Blick auf die Tesla-Aktie!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) Aktien handeln am Montag höher. CEO Elon Musk sagte den Mitarbeitern des Unternehmens in seinem traditionellen Memo zum Quartalsende, dass diese Woche die “intensivste Auslieferungswoche aller Zeiten” sein wird.

Tesla stieg am Montagnachmittag um 2,53% auf 793,97 $.

Finanztrends Video zu Tesla



mehr >

Tesla Tages-Chartanalyse Nach dem Ausbruch aus einem Wimpelmuster verzeichnete die Aktie eine Aufwärtsbewegung und setzte ihren Aufwärtstrend entlang der Musterunterstützung fort. Diese Linie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!