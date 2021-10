Tesla Aktie: Deshalb steigen die Aktien!

Tesla, Inc. (NASDAQ:TSLA) werden höher gehandelt, nachdem Piper Sandler das Rating “Overweight” für die Aktie beibehalten und das Kursziel von $1200 auf $1300 angehoben hat. Electrek berichtete außerdem, dass der CEO von Hertz, Mark Fields, enthüllt hat, dass der Deal zur Lieferung von Tesla-Fahrzeugen an Uber eine Option für 100.000 weitere Tesla Model 3 beinhaltet, was die Gesamtbestellung auf 200.000 Fahrzeuge ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung





Finanztrends Video zu SFC Energy



mehr >