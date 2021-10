Tesla-Aktie: Zu spät zur Low-End-EV-Party in China?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla, Inc. (NASDAQ:TSLA) hat seit langem Gerüchte über die Einführung eines preisgünstigen Modells seines Elektroautos im Preissegment unter 25.000 US-Dollar. Da das Projekt noch nicht verwirklicht wurde, drängen konkurrierende Elektroautohersteller in dieses wettbewerbsfähige Segment in China, dem heißen und aufstrebenden Markt für Elektroautos.

Die Volkswagen AG (OTC:VWAGY) begann am Freitag mit dem Verkauf ihres Billigmodells ID.3 EV in China, wie die ...



