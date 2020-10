Tesla Aktie: Deshalb sind sie ganz vorne!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Einer der wichtigsten Aspekte eines Elektroautos ist die Effizienz. Nur so viel Batterieenergie kann in den Raum passen, den ein Fahrzeug einnimmt, und die Batterien können teuer sein. Ein effizienteres Auto kann mit einer kleineren Batterie weiter kommen.

Die neuesten EPA-Daten für 2021-Fahrzeuge von Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) zeigen, dass das Unternehmen in Sachen Effizienz immer noch fest in Führung liegt.



