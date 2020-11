Tesla-Aktie: Das sind die Nächsten!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Elon Musk, CEO von Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA), sagte am Montag, dass Kanada und Norwegen nach den Vereinigten Staaten die nächsten in der Schlange seien, um die vollständige selbstfahrende Beta-Software zu erleben.

Was geschah

"Kanada und Norwegen sind die Nächsten, nachdem wir [die Vereinigten Staaten] aus der frühen Beta-Phase herausgenommen haben", sagte Musk auf Twitter. Der in Palo Alto, Kalifornien, ansässige Autohersteller hat den



