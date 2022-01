Tesla Aktie: Deshalb sind die Aktien heute in die Höhe geschossen!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) notiert am Montagmorgen höher, nachdem das Unternehmen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2021 besser als erwartete Zahlen zur Fahrzeugproduktion und -auslieferung bekannt gegeben hat. Die Fahrzeugproduktion belief sich im vierten Quartal auf 305.840 Fahrzeuge, während die Auslieferungen 308.600 Fahrzeuge erreichten, was einem Anstieg von etwa 71 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Tesla gab an, im Jahr



