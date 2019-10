Tesla: Aktie schwächelt trotz Auslieferungsrekord

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Bereits in der Nacht vom 2. auf den 3. Oktober hat der US-Elektroautobauer Tesla (WKN: A1CX3T) seine aktuellen Auslieferungszahlen (Quelle: Marketwatch, auf englisch) bekannt gegeben. Obwohl Tesla dabei einen neuen Auslieferungsrekord vermelden konnte, ging die Aktie anschließend auf Tauchstation. Der Grund hierfür ist dabei ganz einfach: Tesla-CEO Elon Musk höchstselbst hatte zuvor die Erwartungen an diese Auslieferungszahlen derart in die Höhe ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



