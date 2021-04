Tesla-Aktie: Das schockiert!

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

Tesla – Experten ändern ihre Meinung!

Am 27. April kamen für die Tesla-Aktie einige Analystenschätzungen heraus. So beschäftigen sich beispielsweise das Analysehaus JP Morgan, Barclays oder Credit Suisse mit dem Unternehmen. Der Tenor ist eher in Richtung „halten“ bis „verkaufen“ ausgerichtet. Barclays hat sein Ziel für Tesla auf 230 US-Dollar angesetzt.

JP Morgan sieht sogar ein Kurs von nur 155 US-Dollar.