Tesla: Aktie schießt durch die Decke – Musk mit Hammer-Statement

„Wir sind unglaublich stolz auf das Tesla-Team“ – mit diesen Worten eröffnete Tesla-CEO Elon Musk den Conference Call anlässlich der Präsentation der Q2-Zahlen am Mittwoch. Die Tesla-Aktie (WKN: A1CX3T) schoss nachbörslich durch die Decke. Ein Anteilsschein verteuerte sich auf 328,78 US$, nachdem der Kurs im regulären Handel bei 300,84 U$ geschlossen hatte – ein Zuwachs von +9,28%.

Zu den Zahlen: Der Betriebsverlust fiel mit 621 Mio. US$ (+158%) so hoch aus wie noch nie zuvor, der Nettoverlust stieg um +85% auf 743 Mio. US$. Beim Umsatz hingegen erzielte Tesla ein Wachstum um +43% auf 3,12 Mrd. US$. All das scheint Tesla-Aktionäre jedoch nur sekundär zu interessieren. Im Mittelpunkt steht vielmehr die Produktion des Model 3 – und die erfreute Analysten und Aktionäre.

Die Schere geht auseinander

Während sich die Schere zwischen steigenden Erlösen und einer verminderten Profitabilität immer mehr zu öffnen scheint, gelang es Tesla, in mehreren Juli-Wochen jeweils 7.000 Fahrzeuge zu fertigen, davon 5.000 Model 3 – das anvisierte Ziel. Bei der Bruttomarge des Model 3 wurde sogar erstmals eine schwarze Null geschrieben.

Elon Musk verspricht – beginnt nun die heiße Phase?

Elon Musk versprach, dass Tesla ab sofort „profitabel und Cashflow-positiv in jedem Quartal“ sein werde. Nur „eine tiefe Rezession, massive höhere Gewalt“ oder große Darlehensrückzahlungen könnten das verhindern.

Diese Statements dürften eine steigende Erwartungshaltung schüren – und Tesla muss nun liefern.

