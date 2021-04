Tesla-Aktie: Das rät der Experte!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Lohnt sich die Tesla-Aktie derzeit? Oder sollte man erst abwarten, bevor man bei Tesla einsteigt? Mit diesen Fragen hat sich Marktexperte Tim Quast, Gründer von Market Structure EDGE, beschäftigt. Darüber hat das Finanzportal „finanzen.net“ am Donnerstag berichtet. Der Zeitpunkt dürfte nicht zufällig gewählt sein: Gerade ist Tesla wegen seines Produktionsstarts in Deutschland in den Schlagzeilen. Demnach könnte sich das Vorhaben um ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung