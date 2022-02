Tesla Aktie: Deshalb notieren sie heute höher!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla, Inc. (NASDAQ:TSLA) notieren höher, nachdem die Credit Suisse die Aktie von Neutral auf Outperform hochgestuft und das Kursziel von $1025 beibehalten hat. Dan Levy, Analyst der Credit Suisse, merkt an: “Da der Markt in den letzten Monaten Wachstumstitel unverhältnismäßig stark abgestraft hat, glauben wir, dass sich für Tesla ein attraktiver Einstiegspunkt ergeben hat”. Levy erwartet “sowohl weiteres Volumenwachstum als auch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung