Tesla Aktie: Ein neuer Konkurrent für Tesla und Nio?

Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) und die Herausforderer Nio Inc. (NYSE:NIO) und Xpeng Inc. (NYSE:XPEV) müssen sich mit dem Auftauchen eines neuen potenziellen Rivalen im boomenden chinesischen Markt für Elektrofahrzeuge auseinandersetzen. Die in Hongkong börsennotierte China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd ist im Laufe eines Jahres um 913,7% gestiegen. Seit Anfang des Jahres sind die Aktien des Unternehmens um 83,3% gestiegen.



