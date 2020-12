Tesla Aktie: Das meint der Analyst!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) kündigte eine Vereinbarung über die Ausschüttung von Aktien im Wert von 5 Milliarden Dollar an, wodurch die hochfliegenden Aktien am Dienstagmorgen einen etwas niedrigeren Wert erhielten. Wedbush-Analyst Daniel Ives hält an einem neutralen Rating und einem Kursziel von 560 USD fest, aber der Schritt gefällt ihm.

Die Tesla-These

Die Vereinbarung über die Ausschüttung von Eigenkapital zur Aufbringung von bis zu



