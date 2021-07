Tesla-Aktie: Die lokalen Konkurrenten Nio, Xpeng und Li wachsen zusammen!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) und lokale Elektrofahrzeug-Konkurrenten wie Nio Inc (NYSE:NIO) wachsen das Elektrofahrzeug-Segment in China gemeinsam und fressen sich nicht gegenseitig die Marktanteile weg, so die Analysten von Zhongtai Securities, wie von cnEVpost berichtet.

Chinesische Elektrofahrzeughersteller wie Nio, Xpeng Inc (NYSE:XPEV), Li Auto Inc (NASDAQ:LI) und BYD Co (OTC:BYDDY) meldeten zusammen mit Tesla robuste Lieferzahlen im Juni.

Tesla hat den Wettbewerb in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung