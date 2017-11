Tesla-Aktie: Das kommt nicht von ungefähr!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Liebe Leser,

nach der Bildung des doppelten Hochs bei etwa 387 USD musste die Tesla-Aktie deutlich abgeben und ging in der Folge auf unter 300 USD zurück. In diesem Bereich warteten jedoch schon zahlreiche Käufer, die ihre Chance zu einem günstigen Einstieg sahen. Durch die erhöhte Nachfrage trieben sie die Aktie wieder nach oben. Seitdem sind einige Wochen vergangen und die Aktie von Tesla hat sich weiter stabilisiert und steigt in kleinen Schritten an.

DHL ordert die ersten 10 Semi Trucks – In Deutschland wird er jedoch nicht getestet!

Bei den Bestellungen handelt es sich zwar lediglich um Vorbestellungen, trotzdem ist dies ein gutes Zeichen für den Elektro-Autobauer. Die Bestellungen kommen nicht überraschend, denn DHL hat in der Vergangenheit bereits mit Tesla-Fahrzeugen in Kalifornien getestet.

Geliefert werden sollen die ersten Elektro-LKWs ab 2019!

Nachdem bisher oft Ziele nicht eingehalten wurden, ist auch die Umsetzung des Auslieferungsziels noch nicht in Stein gemeißelt. Zuletzt kämpfte Tesla vor allem beim Model 3 mit Produktionsproblemen.

Diese Lithium-Aktien werden bald boomen!

Öl war gestern! Erfahren Sie nur heute KOSTENLOS: Deshalb startet Lithium jetzt erst richtig durch! Diese 5 Aktien werden 2017 einschlagen! Exklusiv und KOSTENLOS sichern!

HIER klicken und „Lithium-Report“ KOSTENLOS herunterladen!

Ein Beitrag von Johannes Weber.