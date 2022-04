Tesla-Aktie: Das könnte Sie interessieren!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Burry, bekannt für die Vorhersage der Subprime-Hypothekenkrise, die zwischen 2007 und 2010 stattfand, sagte, er sei Autist und habe nur ein Auge. “Ich bin nur froh, dass ich weder das eine noch das andere als Ausrede benutzen konnte,” sagte Burry in seinem Beitrag, der auch ein Video des Songs „Revolution Is My Name“ der Rockband Pantera einbettete.

Ich bin Autist ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung