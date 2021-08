Tesla-Aktie: Das klingt verrückt – macht aber Sinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Welches ist das wichtigste Kriterium für ein Auto? Viele würden bestimmt sagen: die Sicherheit. Dabei steht längst nicht mehr nur der Schutz vor oder bei klassischen Unfällen im Mittelpunkt. Auch eine andere, weitaus unauffälligere Gefahr lässt bei vielen Menschen Sorgenfalten entstehen.

Gemeint sind: Toxine in der Atemluft. Gerade in vielen Metropolen gibt es eine erhebliche Luftverschmutzung, die teils ungefiltert in die Autos ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung