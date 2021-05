Tesla-Aktie: Das kann übel enden!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla – Mitarbeiter und Anwohner könnten geschädigt werden!

Einem Bericht zufolge hat die Ingenieurs-Gesellschaft Müller-BBM ein Gutachten erstellt, nach welchem Gefahren für Mitarbeiter und Anwohner bestehen. So können sich in den Hallen Gaswolken bilden, diese könnten wiederum explodieren und Brände auslösen. Insgesamt ist die Anlagesicherheit derzeit nicht vollständig gegeben. Das spiegelt sich auch in dem Kurs der Tesla-Aktie wider.

So kam es ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung