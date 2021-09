Tesla-Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Der Absatz von Elektroautos in China hat sich im abgelaufenen Handelsmonat verdreifacht, wobei Tesla einen starken Anstieg der exportorientierten Verkäufe verzeichnete, wie die China Passenger Car Association am Mittwoch berichtete. Die Tesla-Aktie stieg leicht in einer ersten Reaktion leicht an.

Die Großhandelsverkäufe von NEVs, New Energy Vehicles, in China beliefen sich somit auf insgesamt 304.000 Fahrzeuge, was einem Zuwachs von 202% gegenüber ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung