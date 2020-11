Tesla Aktie: Das ist das primäre Designziel!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Elon Musk, CEO von Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA), kommentierte die Fahrzeugsicherheit in sozialen Medien, einen Tag nachdem die U.S. National Highway Traffic Safety Administration (NASDAQ:TSLA) sagte, dass sie ihre Untersuchungen gegen den Autohersteller wegen Touchscreen-Fehlern intensiviere.

Was geschah

Am Mittwoch reagierte Musk auf einen Tweet, der grafische Darstellungen eines verunglückten Modell-3-Fahrzeugs enthielt. Der in den Unfall verwickelte Fahrer ging Berichten zufolge nur mit “leichten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung