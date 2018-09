Tesla-Aktie: Das ist ein absoluter Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla konnte am Mittwoch einen Aufschlag von fast 5 % realisieren. Die Aktie ist damit dem tiefen charttechnischen Loch, das Analysten zuvor ausgemacht hatten, noch einmal entkommen. Der Wert hat die Marke von 240 Euro von unten nach oben durchstoßen und kann nun sogar in Richtung 265 Euro klettern, wenn es in den kommenden Tagen in diesem Tempo weitergeht.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.