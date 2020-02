Tesla Aktie: Das ist ein Wahnsinnshammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla ist der Wahnsinns-Hammer dieser Tage. Allein am gestrigen Tag ist die Aktie zwischen Himmel und Hölle geschwankt. Bezogen auf den Einstiegskurs am Vormittag ist die Aktie um fast 7% gefallen, um am Ende des Tages zwischenzeitlich von dort aus um mehr als 10 % gestiegen zu sein und sich dann insgesamt um +2,4 % gestiegen zu sehen. Die Aktie wurde ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



