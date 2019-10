Tesla Aktie: Zu hoch gepokert?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Ratlos an der Wallstreet: Der US-amerikanische Elektroauto-Pionier Tesla hat gute Zahlen geliefert. Er hat im dritten Quartal mehr Autos produziert und ausgeliefert als jemals zuvor in seiner Konzerngeschichte. Das Problem ist nur, dass Tesla-Chef Elon Musk vorab noch bessere Zahlen prognostiziert hatte. Sechsstellig sollte die Auslieferungszahl werden. Dafür fehlten am Ende jedoch exakt 3.845 Fahrzeuge. Und dieser Umstand sorge mittlerweile auch ...



