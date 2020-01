Tesla Aktie: Das hat gesessen!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Nicht wenige haben in der Vergangenheit offen Zweifel darüber gezeigt, ob das Geschäftsmodell von Tesla langfristig tragbar sein kann. Sogar einige prominente Stimmen mahnten, dass der Elektroauto-Pionier auf dem besten Weg in die Pleite sei. Doch dem Konzern gelingt es, alle Zweifler verstummen zu lassen. Im vierten Quartal 2019 konnte Tesla zum zweiten Mal in Folge schwarze Zahlen schreiben.



