Tesla Aktie: Das hat ein Reddit-Benutzer zu der Teslas Bitcoin-Investment-Nachricht interessantes aufgedeckt!

Ein Reddit-Poster, der behauptete, über die Investition von Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) in Bitcoin (BTC) Bescheid zu wissen, hat bestätigt, dass die Informationen, die er am 2. Januar veröffentlichte, nicht wahr waren, berichtete die New York Post am Dienstag.

Was geschah

Nachdem Tesla am Montag seine Bitcoin-Investitionsankündigung machte, richtete sich die Aufmerksamkeit auf den Reddit-Post des Nutzers TSLAInsider, der fünf Wochen zuvor gemacht wurde.



