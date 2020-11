Tesla Aktie: Mit diesem französischen Unternehmen wird kooperiert!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) geht eine Partnerschaft mit dem in Paris ansässigen unabhängigen Energieproduzenten Neoen SA ein, um in Australien einen massiven Standort für Lithium-Ionen-Batterien zu errichten.

Was geschah

Neoen wird für die Handhabung der Systemintegrität des Netzes verantwortlich sein, berichtet die Financial Times. Tesla hingegen wird seine Megapack-Technologie liefern. Die Batterieanlage könnte irgendwann gegen Ende 2021 betriebsbereit sein. Die 300-Megawatt-Anlage der viktorianischen Großbatterie



