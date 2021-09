Tesla Aktie: Das denkt Cramer über Tesla!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) und Fisker (NYSE:FSR) wurden am Donnerstagmorgen in Jim Cramers “Mad Dash”-Sendung vorgestellt.

Was geschah

Tudor Pickering begann die Berichterstattung über Tesla mit einem Verkaufsrating und einem Kursziel von 537 $. Das Unternehmen hat außerdem die Coverage für Fisker mit einem Buy-Rating und einem Kursziel von $19 eröffnet.

Cramer’s Take

Cramer sagte, dass sich die Notiz zu Tesla eigentlich wie ein “Kaufen, kaufen, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung