Tesla Aktie: Zweistelliges MINUS!

Die Tesla Aktie lässt eine ereignisreiche und turbulente Woche hinter sich. Am 22.09. fand zusammen mit der Aktionärsversammlung der langersehnte 'Battery Day' statt. Über 270.000 Zuschauer verfolgten per Zuschalte die Ankündigungen des Tesla-Chefs Elon Musk. So verkündete der CEO, dass ab 2023 ein massentaugliches E-Auto auf den Markt kommen soll. Die Preisvorstellung beträgt dabei 25.000 US-Dollar.



