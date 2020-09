Tesla-Aktie: Zurück im Bullenmodus!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Aktie des E-Autopioniers Tesla hat sich in den letzten Monaten auf unnachahmliche Art und Weise nach oben gearbeitet. Nach dem Corona-Crash übernahmen ab Mitte März die Bullen die Kontrolle und starteten ein Kursfeuerwerk par excellence. Anfang Juni wurde das Vorkrisenniveau zurückerobert, was der Aktie weiteren Auftrieb gab. Ende August stieg der Kurs erstmals auf über 500 US-Dollar. In nicht einmal ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung