Tesla-Aktie: Zeigt erste Schwächen!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Fahrzeugregistrierungen von Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) in Kalifornien für das dritte Quartal fielen im Jahresvergleich um 13% auf 16.200 Fahrzeuge, so das Marktforschungsunternehmen Cross-Sell.

In Kalifornien, dem größten Tesla-Markt in den USA, wurden im zweiten Quartal aufgrund der Abschaltung in Fermont 9.800 Fahrzeuge zugelassen. Obwohl im dritten Quartal ein sequentielles Wachstum von 65 % zu verzeichnen war, ist dies immer noch ein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung