Tesla-Aktie: Die Zahlen sind da – fällt nun der Rekord?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Jetzt ist es fast vollbracht. In meinen letzten Artikeln zur Tesla-Aktie habe ich geschrieben, dass die Aktie Kurs auf das Allzeithoch nimmt und es sich nur um eine Frage von Tagen handeln dürfte, bis dieses Ziel erreicht ist. Und an diesem Donnerstag könnte es bereits so weit sein. Die Aktie rückt im Tagesverlauf bis zur 900-US-Dollar-Marke vor und steht damit unmittelbar ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung