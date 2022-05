Tesla-Aktie: Wussten Sie diese finanzielle Anekdote?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Finanztrends Video zu Tesla



mehr >

Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) CEO Elon Musk’s Investment-Ratschläge an seine Twitter-Follower am Sonntag zogen auch eine finanzielle Anekdote von seiner Mutter Maye Musk nach sich. Die Aktiengeschichte Die 74-jährige Maye, ein ehemaliges Model, teilte ihre erste Aktiengeschichte von vor über fünf Jahrzehnten, als sie 100 Rand bei einem Schönheitswettbewerb in Südafrika gewann. Sie sagte, sie habe den Betrag auf Anraten eines… Hier weiterlesen