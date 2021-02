Tesla Aktie: Wurden größere Gewinne durch Bitcoin als durch EV erzielt?

Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) machte Anfang des Monats Wellen, als es bekannt gab, dass es $1.5 Milliarden in Bitcoin gekauft hatte. Der Umzug schickte die Kryptowährung höher und hat auch in einigen beeindruckenden Gewinne für die Elektrofahrzeughersteller gedreht.

Was geschah

Bitcoin erreichte am Dienstag zum ersten Mal 50.000 $ und setzte damit eine Rallye von 2021 fort, die die größte Kryptowährung aufgrund der zunehmenden ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung