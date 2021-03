Tesla-Aktie: Wohl nicht so cool!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Das Auf und Ab bei der Tesla-Aktie geht weiter: Vor gut einer Woche waren die Papiere des US-Elektroautobauers noch bei 623 Euro gehandelt worden, bevor es am Freitag auf bis zu 541 Euro nach unten ging. Am Dienstag kratzte die Tesla-Aktie wieder an der Marke von 600 Euro, am Mittwoch im Vormittagshandel stehen nur noch knapp 580 Euro auf dem Kurszettel. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung