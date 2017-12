Tesla Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

mit einem Minus von 3,05 % notiert die Tesla-Aktie auf Wochenbasis kurz nach US-Börseneröffnung am Freitagnachmittag. Bereits in der vergangenen Woche hat die Aktie mit über 6 % negativ geschlossen. Einige Wochen zuvor erholte sich der Wert deutlich. Charttechnisch betrachtet wurde der kurzfristige Widerstandsbereich bei 355 US-Dollar je Aktie nicht überschritten. Die Aktie bleibt in der Konsolidierung solange gefangen, bis die beiden Hochs bei 390 US-Dollar je Aktie nicht überwunden worden sind.

Anleger und Analysten können nicht ewig auf Erwartungen bauen

Ein positiver Impuls bewirkte die Erholung vor drei Wochen. Laut Informationen eines Zulieferers, soll Tesla Bestellungen für Einzelteile für die Produktion des Modell 3 deutlich erhöht haben. Die Quelle wurde als vertrauenswürdig eingestuft, da es nicht das erste Mal gewesen ist, dass man Informationen zu dem aktuellen Stand preisgab. Dennoch, die Erholung wurde nun wieder vollständig korrigiert, was deutlich macht, dass Anleger Fakten sehen wollen und keine kurzfristigen Impulse oder Ankündigungen aus dem Stegreif. Analysten haben sich im Dezember mehr zum Negativen gegenüber der Tesla-Aktie eingestellt. Der durchschnittliche Zielpreis ist in diesem Zeitraum von 318 US-Dollar auf 310 US-Dollar gefallen.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.