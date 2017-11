Tesla Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Liebe Leser,

die Tesla-Aktie notiert zu US-Börseneröffnung am Freitag und im Vergleich zum Eröffnungskurs vom Montag unverändert. In der vergangenen Woche konnte sich der Wert dank der Vorstellung des Semi Trucks sowie des Roadstars erstmals nach dem herben Einbruch erholen. Es hat dennoch nicht gereicht, um an diese Erholung innerhalb der laufenden Woche anzusetzen.

Positive Branchennews können Anleger kaum überzeugen

Auch die Nachricht darüber, dass per drittes Quartal weltweit 63 % mehr E-Fahrzeuge und Hybride verkauft wurden als noch im vergangenen Jahr, konnte die Aktie nicht pushen. Möglicherweise lag es daran, dass der Großteil der Absätze in China und der EU erfolgten. Auf den Markt China entfällt mehr als die Hälfte des gesamten Absatzes. Im Vergleich zum Vorquartal stieg der weltweite Absatz um mehr als 20 %.

Nun muss Musk auch liefern nicht nur Visionen vorstellen

Die Tesla-Aktie befindet sich aus Sicht vieler Analysten an einer Wegscheide. Die Produktionsguidance für das Modell 3, die kürzlich erneut verschoben wurde, wird deren Meinung nach darüber entscheiden, wie es mit der Aktie weitergeht. Bleibt Elon Musk bei seinen Visionen oder schafft er es endlich, auch zu liefern? Derweil soll Tesla mittlerweile heruntergerechnet ca. 8.000 US-Dollar Cash pro Minute verbrennen. Charttechnisch bleibt die Korrektur weiterhin intakt. Erst Kurse über 355 US-Dollar je Aktie dürften das Ende dieser andeuten. Unterstützung sollte die Aktie im Bereich bei 270 US-Dollar finden.

Haben Sie diese 7 Aktien schon gekauft? Wenn nicht, müssen Sie es jetzt tun!

Denn diese 7 Aktien sind die absoluten Top-Aktien für das 2. Halbjahr 2017! Wer an der Börse jetzt noch mal richtig abkassieren will, kommt an diesen 7 Top-Aktien nicht vorbei. Niemand geringeres als Börsen-Profi Mick Knauff hat diese 7 Top-Aktien grade erst für Sie geprüft – seine Empfehlung: KAUFEN, KAUFEN, KAUFEN!

>> Klicken Sie jetzt HIER, um die Namen der 3 Aktien absolut KOSTENFREI zu erhalten!

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.