Tesla Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Liebe Leser,

die Tesla-Aktie konnte sich nach längerer Zeit endlich wieder erholen. Ein Plus von 5 % stand zum Ende der Woche zu Buche. Grund für die Erholung war mit hoher Wahrscheinlichkeit die lang ersehnte und mehrmals verschobene Vorstellung des Semi Trucks, also Teslas E-LKWs. Die Vorstellung war wie ersichtlich ein Erfolg. Der E-LKW dürfte sich, sofern alles nach Plan läuft, durchaus mit der Konkurrenz messen. Es sollen vier Motoren verbaut werden und eine Reichweite von 460 km mit einer möglichen Last bis zu 40 Tonnen erreicht werden können. Im Verbrauch, so rechnet CEO Musk vor, sollte der LKW 20 % günstiger sein als ein Diesel. Die Produktion ist für 2019 angepeilt, der Preis wurde bisher nicht genannt.

Korrekturtrend bleibt weiterhin intakt

Eine weitere Überraschung, die Elon Musk für die Aktionäre bereithielt, war das Sportmodell “Roadstar”. Da Tesla-Aktionäre generell Überraschungen lieben, dürfte vor allem diese für die Erholung im Aktienkurs gesorgt haben. Das neue Sportmodell soll eine Reichweite von 1.000 km schaffen und von 0 auf 100 in 1,9 Sekunden kommen. Höchstgeschwindigkeit soll bei über 400 km/h liegen. Die Produktion dürfte allerdings erst in 2020 beginnen, wenn überhaupt, und das gute Stück wird voraussichtlich 200.000 US-Dollar teuer sein. Ob es sich bei dem Kursanstieg um nachhaltige Erwartungen handelt, werden wir in den nächsten Wochen erfahren. Kurse über 350 US-Dollar je Aktie könnten den Korrekturtrend beenden. Ansonsten bleibt dieser trotz der Erholung in dieser Woche weiterhin intakt.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.