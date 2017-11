Tesla Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Liebe Leser,

Tesla hat in dieser Woche die Quartalszahlen veröffentlicht. Diese sind, was den Nettoverlust angeht, deutlich unter den Erwartungen ausgefallen. Es wurde ein Verlust je Aktie von 2,97 US-Dollar erzielt, nach einer Schätzung von 2,27 US-Dollar. Gleichzeitig hatte CEO Elon Musk die Prognosen für die Massenproduktion des Modells 3 von Ende Dezember des laufenden Jahres auf Ende des ersten Quartals 2018 verschoben. Anleger haben sich bereits vor der Veröffentlichung der Zahlen in Deckung begeben. Wie der Kurs deutlich macht, war das fürs Erste die richtige Entscheidung.

Steht massiver Kursverfall bevor?

Charttechnisch brach der Kurs unter die Konsolidierung bereits in der vergangenen Woche, nachdem Daimler seinen E-Truck in Tokyo vorgestellt hatte und Tesla damit zuvorgekommen war. Die negativen Aussichten drücken nun zusätzlich auf die Stimmung. Charttechnisches Abwärts-Potential besteht nun in Richtung der beiden langfristigen Wochendurchschnitte. Diese verlaufen derzeit in einem Preisbereich zwischen 240-260 US-Dollar je Aktie. Spätestens in diesem Bereich sollte die Aktie eine Unterstützung finden, denn ein Einbruch darunter könnte einen massiven Kursverfall nach sich ziehen.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.