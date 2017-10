Tesla Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

die Tesla-Aktie hatte keine gute Woche. Sie ist aus ihrer Konsolidierungsphase nach unten ausgebrochen. Damit dürfte kurzfristig die Richtung tendenziell abwärts zeigen. Der Pessimismus gegenüber der Tesla-Aktie steigt womöglich zum einen aufgrund der anstehenden Quartalszahlen, zum anderen wegen einem stetig steigenden Wettbewerb innerhalb der Automobilbranche.

So hatte Daimler in dieser Woche überraschend seinen Prototyp eines E-LKWs in Tokyo vorgestellt und kam damit Tesla zuvor. Tesla plant die Vorstellung seines E-Trucks am 16. November. Die Vorstellung wurde allerdings bereits zwei Mal verschoben. Der Daimler E-LKW schafft 350 km ohne Akkuladen und kann insgesamt 11 Tonnen an Gewicht transportieren.

Quartalszahlen im Fokus

In der nächsten Woche wird Tesla die Ergebnisse per drittes Quartal veröffentlichen. Analysten erwarten einen starken Anstieg beim Verlust je Aktie im Vergleich zum Vorjahr infolge steigender Produktionskosten. Der Umsatz soll auf 3 Mrd. US-Dollar nach 2,8 Mrd. US-Dollar im zweiten Quartal steigen. Charttechnisch dürfte die Preiszone bei 300 US-Dollar eine leichte technische Unterstützung bieten. Darunter hätte die Aktie durchaus das Potential bis 266 US-Dollar je Aktie zu fallen. In diesem Preisbereich verläuft zum einen der 100-Wochen-Durchschnitt sowie die zuvor überwundene Trendlinie, die die Hochs aus der Jahren 2014, 2015 und 2016 miteinander verbindet.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.