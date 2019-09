Tesla Aktie: Wochenanalyse – Die neuen Model-3-Hinweise….

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla ist in der vergangenen Woche relativ unter Druck geraten. Elon Musk, CEO von Tesla, hat über Porsche „gelästert und wurde ob der Majestätsbeleidigung selbst ausgelacht. Es scheint so, als sei die Aktie – wie auch das Unternehmen – an einem Scheideweg angekommen. Eine weitere wirtschaftlich bedeutende Nachricht schockte das Unternehmen und seine Aktionäre. So ist Tesla nicht mehr in der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung