Tesla Aktie: Wochenanalyse!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

In der Spitze verlor die Tesla-Aktie in dieser Woche bereits ca. 5,5 %, erholte sich aber in der zweiten Wochenhälfte, Stand Freitagnachmittag (MEZ), wieder in den positiven Bereich. In der vergangenen Woche schloss sie unverändert ab, in der Woche davor lag das Plus bei über 17 %. Mit diesem Schub hat die Aktie einen technischen Support durch den 200-Wochen-Durchschnitt bei 255 ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von David Iusow.