Tesla-Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Tesla-Aktie hat sich in den letzten Wochen prächtig entwickelt und mit einer ungeheuren Dynamik nach oben geschoben. Seit Anfang Dezember ist der Wert der Aktie um mehr als 68 Prozent gestiegen, in der vergangenen Woche wurde an der Technologiebörse Nasdaq beim Stand von 594,50 US-Dollar ein neues Allzeithoch markiert. Der Börsenwert von Tesla ist damit auf über 100 Mrd. US-Dollar ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung