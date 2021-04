Tesla Aktie: Wird Tesla Shanghai Auto Show Vorfall einen riesigen Schaden anrichten?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Ein Protestvorfall im Zusammenhang mit einem angeblichen Bremsversagen bei einem Fahrzeug von Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) in China wird als gleichbedeutend mit der Saga um die explodierenden Akkus des Samsung Galaxy Note 7 gesehen und könnte ein Wendepunkt für den Aufstieg des Elektroautoherstellers in Asien sein, berichtete cnEV post am Donnerstag.

Was geschah

Der Bericht zitierte Brian Shen, einen ehemaligen Vizepräsidenten beim chinesischen Smartphone-Riesen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung