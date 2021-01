Tesla Aktie: Wird die Preise für das Model 3 nicht senken!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Serie von Preissenkungen, die Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) seit Ende letzten Jahres für seine Model 3-Fahrzeuge in China ankündigt, könnte bald zu Ende gehen.

Da Teslas Lokalisierungsrate, d.h. der Anteil der in China hergestellten Teile, sein Ziel erreicht hat, ist es unwahrscheinlich, dass der Elektrofahrzeugriese in naher Zukunft die Preise senken wird, so die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Yicai Media unter ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung