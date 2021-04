Tesla Aktie: Wird in Giga Texas viel mehr Leute beschäftigen, als es dachte!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) plant, im Laufe des nächsten Jahres mehr als 10.000 Mitarbeiter in der Gigafactory Texas einzustellen, was eine Verdoppelung der ursprünglich vom Unternehmen angegebenen Mindestanzahl an Einstellungen bedeutet.

Tesla-CEO Elon Musk sagte am Mittwoch auf Twitter, dass die neue Fabrik des Unternehmens in Austin bis 2022 mehr als 10.000 Mitarbeiter benötigen wird. Tesla hatte zuvor gesagt, die Fabrik würde ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung