Tesla Aktie: Wird China ausspioniert?

Tesla-CEO Elon Musk hat auf Nachrichtenberichte reagiert, wonach seine Fahrzeuge von Orten in China, die von der Regierung als sensibel angesehen werden, verbannt wurden.

Tesla Inc(NASDAQ:TSLA) CEO Elon Musk sagte am Samstag, dass sein Unternehmen "heruntergefahren" würde, wenn sein Auto in Spionage verwickelt wäre, hat Reuters berichtet. "Es gibt einen sehr starken Anreiz für uns, mit allen Informationen sehr vertraulich umzugehen.



