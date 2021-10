Tesla-Aktie: Willkommen im Club!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Am Freitag hatte sich die Tesla-Aktie mit einem neuen Allzeithoch ins Wochenende verabschiedet. Der Schlusskurs lag mit 909,68 US-Dollar (USD) nur ganz knapp unterhalb des Tageshochs von 910 USD. Wer dachte, dass die Anleger diesen Ausbruch zu Gewinnmitnahmen nutzen würden, wurde zum Auftakt in die neue Woche eines Besseren belehrt. Stattdessen schoss die Aktie um weitere 12,66 Prozent in die Höhe ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



